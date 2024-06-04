Önce kavrulup sonra ıslanacağız: Hava 12 derece birden ısınacak

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün ve yarın sıcaktan kavrulacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 12 derece üstüne çıkması beklenirken, ardından da yağışlı havalar geri gelecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 - 10 Haziran tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları

4 Haziran Salı hava durumu tahmin haritası

5 Haziran Çarşamba hava durumu tahmin haritası

6 Haziran Perşembe hava durumu tahmin haritası

7 Haziran Cuma hava durumu tahmin haritası

8 Haziran Cumartesi hava durumu tahmin haritası