Önce kitabını yazdı, sonra yemeği yaptı...

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘sağlıklı yemek ve Vegan mutfak ‘ alışkanlığı yaygınlaşıyor.

Yazdığı ‘Turkish Vegan Mutfak ‘ kitabı ile dünyanın en saygın Gourmand Gıda Yayın ve İletişim yarışmasında finale kalan Yazar - Girişimci ve Roi Mutfak Atölyesi sahibi Derya Manav, tatlıdan kanepeye, kebap ve hamburgerden içeceğe varıncaya dek 40 çeşit ‘sağlıklı ve Vegan içecek ve yiyecekler ‘ sunulan Roi Vegan Cafe de üretime başladı. İzmir’in kalbi Alsancak’ta hizmete açılan Roi Sağlıklı Gıda Restoranı müşterilerini ağırlamaya başladı… Turkish Vegan kitabının yazarı Derya MANAV’ın hizmete açtığı Roi Sağlıklı Gıda restoranı, menüsünde hayvansal hiçbir ürüne yer vermiyor.

Roi Sağlıklı Gıda Restoran’ının menüsünü hazırlarken her ürünün özel olarak üretildiğini belirten Derya MANAV, katkı maddeleriyle dolu ürünlerden uzak, taze ve organik bir menüyü, kaliteli bir sunum ve zengin seçeneklerle birleştirerek Alsancak lokasyonunda bir eksiği gidermenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Roi Sağlıklı Gıda Restoranı’nın menüsü, Türk ve Dünya mutfağından birçok seçeneği barındırıyor. Lübnan mutfağının baş tacı “Falafel” köftesinden, Türk mutfağının “Anne Köftesi”ne, Meksika mutfağının “Quesedilla”sından İtalyanların geleneksel yemeği Ravioli’ye kadar bir çok yemek, vegan tariflerle yeniden ele alınıp müşterilerin beğenisine sunulmuş.

Uzun bir çalışmanın ardından kapılarını müşterilerine açan Roi Sağlıklı Gıda Restoranı, Alsancak Volley Hotel içerisinde müşterilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.