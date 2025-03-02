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Önce motorin şimdi de benzin... Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

Önce motorin şimdi de benzin... Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
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Yeni yıl zam yılı olup vatandaşın üstüne yağmaya devam ederken araç sahipleri yeni haftaya indirimle başlıyor... İşte beklenen indirim ve indirim öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Zamlarla başlayan ve zamlarla devam eden 2025 yılında peş peşe zamlanan ürünlerin başında gelen akaryakıt fiyatlarındaki fiyat değişimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak 22 Şubat Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,44 TL zam gelmişti. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı pek çok ilimizde 50 TL'nin de üstüne çıkmıştı. Ancak petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında bu zam geri alındı ve 27 Şubat itibariyle motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim yapıldı.

Motorine yapılan bu indirim sonrasında şimdi de benzin fiyatlarına bir indirim bekleniyor.

Sektör temsilcilerine göre 4 Mart Salı günü itibariyle benzin grubunda 1,15 TL'lik bir indirim bekleniyor.

 

Akaryakıt dağıtım şirketi bazlı akaryakıt fiyatları ise şöyle...

İşte 2 Mart Pazar günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,03 TL
Motorin fiyatı: 47,34 TL 
LPG fiyatı: 29,07 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,48 TL
Motorin fiyatı: 46,63 TL 
LPG fiyatı: 29,16 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,40 TL 
Motorin fiyatı: 47,71 TL
LPG fiyatı: 29,12 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,08 TL
Motorin fiyatı: 48,37 TL
LPG fiyatı: 28,87 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,34 TL
Motorin fiyatı:  48,69 TL
LPG fiyatı: 28,32 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,20 TL
Motorin fiyatı: 47,59 TL
LPG fiyatı: 28,37 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,79 TL
Motorin fiyatı: 48,10 TL
LPG fiyatı: 28,23 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,92 TL
Motorin fiyatı: 48,24 TL
LPG fiyatı: 28,30 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,11 TL 
Motorin fiyatı: 48,43 TL
LPG fiyatı: 28,05 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,49 TL 
Motorin fiyatı: 47,80 TL
LPG fiyatı: 28,95 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  47,85 TL 
Motorin fiyatı: 48,14 TL
LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,78 TL
Motorin fiyatı: 48,10 TL
LPG fiyatı: 28,72 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,81 TL 
Motorin fiyatı: 48,14 TL
LPG fiyatı: 29,42 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,79 TL 
Motorin fiyatı: 48,14 TL
LPG fiyatı: 28,94 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,45 TL 
Motorin fiyatı: 48,77 TL
LPG fiyatı: 29,18 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

 

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