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  3. 26 Ağustos 2020 09:42

Önce sağanak sonra kavurucu sıcak geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimler ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar hafta sonuna doğru 2-3 derece artacak.

Önce sağanak sonra kavurucu sıcak geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

SICAKLIKLAR ARTIŞA GEÇİYOR

Hafta sonuna doğru artışa geçecek olan sıcaklıklar tüm yurtta 2-3 derece yükseliş gösterecek.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

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