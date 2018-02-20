''Önce TSK'yı sonra MİT'i bitireceğiz''

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 158'i tutuklu 486 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Meram ilçesinde özel olarak hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, avukatları ve tanıklar ile AK Parti Konya İl Başkanlığı mensupları katıldı.

Tanıklardan S.F.Ö, 1998 yılında mali müşavirliğini yaptığı, o dönem eczacı olan sanık Ahmet B. tarafından örgütün sohbet toplantılarına davet edildiğini söyledi.

Sohbet toplantılarına katılmaya başladığını belirten S.F.Ö, bu süreçte örgüte ilişkin öğrendiklerini samimiyetle açıkladığını ifade etti.

Örgütün yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarına katılmadığını öne süren tanık, "2008-2009 yıllarına kadar bazı sohbetlere dinleyici olarak katıldım. Bir süre beni sohbetlere davet eden Ahmet B. ile aynı sohbet grubundaydık ama daha sonra gruplarımız ayrıldı. Ondan sonra bazı mütevelli sohbet toplantılarına da katıldım. Burada örgüt adına toplanan ve bağışlanan yardımların çok yüksek meblağda olması beni rahatsız etti. Bu rahatsızlığım dolayısıyla sohbetlere katılmayı bıraktım." dedi.

S.F.Ö, tutuksuz sanıklardan Özcan D. ve İbrahim E’yi mütevelli sohbetlerinde gördüğünü, örgütle bağlantılarını buradan çıkardığını aktardı.

Tanıklardan O.S. de geçmişte Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyeliği yaptığını, bu süreçte bazı sohbet toplantılarına katıldığını dile getirdi.

Sanık Bülent O. ile çalışma arkadaşı olduğunu ve 2012-2013 yıllarında bazı sohbetlere birlikte katıldıklarını söyleyen O.S, "Belli bir sohbet hocamız yoktu. Birlikte çalıştığımız 3-4 arkadaşımızla birimizin evinde toplanır sohbet yapardık. Sohbetlerde bizden kurban, burs, bağış adı altında örgüt için para toplamamız talep edilmedi ancak ben birkaç kez burs ve kurban bağışı yaptım." diye konuştu.

O.S, 2013 yılında, 17-25 Aralık olayları dolayısıyla sohbetlere katılmayı bıraktığını ve örgütle bağlantısını tamamen kopardığını öne sürdü.

"Türk Silahlı Kuvvetlerini bitireceğiz"

Tanıklardan M.K. ise geçmişte Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığını, bir ay önce buradan emekli olduğunu belirtti.

M.K. aynı fakültede akademisyen olan sanık Hasan G. ile yaşadığı bir olayı ise şöyle anlattı:

"2002 yılında, sanık Hasan G. ile fakültenin koridorunda karşılaştık. Beni bir kenara çekti ve 'Birinci olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini, ikinci olarak ise MİT’i bitireceğiz’ dedi. Bana bunu neden söylediğini anlayabilmiş değilim ancak ben 1983 yılından beri kurumda olduğum için kişilerin düşüncelerini, duyumlarım dolayısıyla bilirdim. Hasan G’nin FETÖ’ye yakınlığını duymuştum."

Duruşma öğleden sonra devam edecek.