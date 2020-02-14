Önce yağış, sonra bahar havası geliyor! Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari ile Artvin’in iç kesimlerinde, gece saatlerinde Bolu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















