Önce yağmur ardından bahar! Güneşli havalar geri dönüyor

Yapılan son tahminlere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı gün içerisinde etkili olurken Kuzey Ege’de şiddetli rüzgar ve fırtına, Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz Güneydoğu Anadolu’da yağmurun etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte yağışların Mardin, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde şiddetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne çevreleri hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde ve doğusunda, Elazığ'ın doğusunda, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KAR, YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde ve doğusunda, Elazığ'ın güneyinde ve doğusunda, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Çarşamba gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















