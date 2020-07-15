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  3. 15 Temmuz 2020 10:51

Önce yağmur ardından kavuran sıcaklar! İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji önümüzdeki 5 günün hava tahmin raporlarını yayınladı. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Türkiye'nin özellikle kuzey ve kuzey batısında yağmur bekleniyor. Kavurucu sıcaklar ise bayram haftasında nefes aldırmayacak.

Önce yağmur ardından kavuran sıcaklar! İşte 5 günlük hava tahminleri
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yer yer yağmur geçişleri görülecek Sakarya, Bolu, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta gün içerisinde yerel olmak üzere sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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