Önce YKS şimdi de DGS! Bir skandal daha

YKS'de ve TYT'de yaşanan skandalların ardından Dikey Geçiş Sınavı'nda da (DGS) bir aday kitapçığın 3 sayfasının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Önceki gün gerçekleşen 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Sınav esnasında bir aday tarafından cep telefonuyla 2021 DGS kitapçığının 3 sayfasının fotoğrafları çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Adayın gözaltına alındığını duyuran ÖSYM, sınavın sorunsuz bir şekilde 81 il ve Kuzey Kıbrıs gerçekleştirildiğini iddia etti. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “11 Temmuz 2021 tarihinde 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilen 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerinin paylaşıldığı görülmüştür. Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin yapılan incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

BENZER OLAY YKS’DE YAŞANMIŞTI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020’de de benzer bir olay yaşanarak ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) bir öğrenci soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmıştı. ÖSYM olaya ilişkin, "Soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan aday hakkında yasal süreç başlatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.