Onedio'dan tepki çeken ''Diyarbakır'da yangın'' karikatürü

Sosyal içerik platformu Onedio, Mardin ve Diyarbakır'ın köylerinde çıkan yangınla ilgili yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi oldu.

Onedio, 15 yurttaşın ve çok sayıda canlının yaşamını yitirdiği yangınlarla ilgili yayınladığı paylaşımda, "Köylü şirinlerin başlattığı anız olimpiyat ateşi Mardin'e doğru ilerliyor" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada büyüyen tepkilere karşı platform paylaşımını kaldırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yapan karikatürün çizeri, “Niyetim kimseyi kırmak ya da üzmek değildir hele ki böyle bir olayla… Bu çizimleri yaparken de ne etnik ne de sınıfsal olarak ayrım yapmak asla aklıma gelmemiştir. Yine kalbini kırdığım ve aksini düşündürttüğüm varsa özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

İşte onedio tarafından paylaşılan ve tepkilerin ardından kaldırılan o karikatür.