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Onlarca DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 hafta içinde 22 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 182 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden top yekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Operasyonların detaylarını paylaşan Yerlikaya, 22 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-31-32-33" operasyonlarında 182 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerden 43’ünün tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, kalan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Bakan Yerlikaya, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile  Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerkilaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

 

Etiketler deaş IŞİD terör terörist operasyon Ali Yerlikaya
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