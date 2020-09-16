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  3. 16 Eylül 2020 10:39

Onlarca ilde FETÖ operasyonu: 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

Onlarca ilde FETÖ operasyonu: 106 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen  82 aktif asker, 32'si sözleşmesi feshedilen asker ile aralarında görevden alınan askerlerinde bulunduğu 18 askerden 106'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

 

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