Onlarca ilde FETÖ operasyonu: 106 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 82 aktif asker, 32'si sözleşmesi feshedilen asker ile aralarında görevden alınan askerlerinde bulunduğu 18 askerden 106'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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