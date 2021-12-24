Onlarca internet sitesine ''kripto paradan'' erişim engeli

SPK haftalık bülteninde izinsiz işlem gerçekleştirdiğini tespit ettiği ve işlem başlattığı internet sitelerinin isimlerini yayımladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

Bültende Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 55 internet sitesine erişimin engellenmesi getirildiği açıklandı.

Kurul tarafından, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 55 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nın 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.