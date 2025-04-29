Onlarca kişi gözaltında... İki Grup Yorum üyesi de gözaltına alındı
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İstanbul'da 1 Mayıs'a kısa bir süre kala düzenlenen operasyonda aralarında 2 Grup Yorum üyesinin de bulunduğu 92 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM şube müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı operasyonda düzenlendi.
Çok sayıda eve düzenlenen baskında toplam 92 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan bazı isimler şöyle: BEKSAV Eş Başkanı Ahmet Uçar, Ayşenur Demir, Polen Ekoloji Kolektifi’nden Cemil Aksu, Grup Vardiya solisti Ruşa Sabur, ESP’den Aydın Kılıçdere, Ali Haydar Saygılı, Hüseyin İldan, Cemre Nayır, Eylül Devrim Altepe.
Ayrıca Partizan, TÖP, Proleter Devrimci Duruş ve Kaldıraç’tan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs öncesi düzenlenen operasyonda 2 Grup Yorum de gözaltına alındı.
DHA
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