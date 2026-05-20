Onlarca öğrencinin kişisel bilgileriyle hayali staj vurgunu yapmışlar!

Düzce'de meslek lisesi öğrencilerini bilgileri dışında stajyer gibi göstererek devletten teşvik ve prim vurgunu yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verilerin çalınması suçlamasıyla 12 şüphelinin gözaltına alındığı olayda, şu ana kadar 72 öğrencinin üzerinden haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

Düzce’de eğitim ve iş dünyasını sarsan, meslek lisesi öğrencilerini hedef alan organize bir "hayali staj" şebekesi çökertildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, öğrencileri çeşitli firmalarda staj yapıyor gibi göstererek haksız yere devlet teşviki, prim ve stajyer ücreti tahsil eden 12 şüpheli gözaltına alındı.

Öğrencilerin Haberi Yok, Devlet Teşviki Şebekenin Cebinde

Mesleki eğitimi desteklemek amacıyla sağlanan devlet teşviklerinin nasıl suistimal edildiğini gözler önüne seren olayda, şüphelilerin oldukça planlı bir yöntem izlediği ortaya çıkarıldı. Sistemin yasal boşluklarından faydalanan şebeke, öğrencilerin kişisel verilerini rızaları ve bilgileri dışında ele geçirerek onları çeşitli şirketlerde aktif stajyer olarak kaydettirdi. Bu sayede, öğrencilere ödenmesi gereken stajyer maaşları ve firmalara sağlanan devlet destekleri doğrudan şüphelilerin kontrolüne geçti.

Akçakoca'daki Kurs Merkezi ve Lise Bağlantısı Deşifre Oldu

Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları ve mağdurların ifadeleri doğrultusunda dolandırıcılığın boyutları netleşti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar üzerinden usulsüz kazanç sağlanan 72 kişi tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu mağdurların 29’unun Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezine kayıtlı öğrenciler olduğu anlaşıldı.

Öğrencilerin kişisel verilerinin, kurs merkezi üzerinden Düzce'deki bir lisenin yetkililerine aktarıldığı ve bu yolla farklı firmalarda sahte stajyer kayıtlarının açıldığı belirlendi. Geriye kalan mağdurların bilgilerinin de yine Düzce'deki aynı lise tarafından usulsüzce şirketlerle paylaşıldığı tespit edildi.

Nitelikli Dolandırıcılık ve Veri Hırsızlığından 12 Gözaltı

Elde edilen delillerin ardından sabah saatlerinde düğmeye basan polis ekipleri, organize şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" gibi ağır suçlamalarla 12 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kişisel verilerin gizliliğinin fütursuzca ihlal edildiği bu skandalda, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın derinleşerek, hayali staj üzerinden haksız kazanç sağlayan ilgili firmalara ve diğer muhtemel bağlantılara da uzanması bekleniyor.

DHA