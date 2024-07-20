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Onlarca sefer iptal edilmişti... THY'den yeni açıklama

Onlarca sefer iptal edilmişti... THY'den yeni açıklama
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Dünya genelinde dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden THY, sorunun tamamen giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

Dünya genelinde dün yaşanan yazılım sorunu nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) 84 seferi iptal edilmişti.

THY’nin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ’’Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz’’ denildi.

Etiketler THY türk hava yolları küresel kesinti
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