  Onlarca sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!

Onlarca sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyurada, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen hesaplara erişim engeli getirdiğini duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin paylaşımı şöyle oldu:

“Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç neslin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

