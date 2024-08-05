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Onlarca şüpheli 26 ilde Siberağ'a takıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siberağ-4" operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "nitelikli dolandırıcılık", "banka veya kredi kartını kötüye kullanma", "yasa dışı bahis" ve "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik düzenlenen Siberağ-4 operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 24 ilde gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

Etiketler İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya siberağ Siberağ-4
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