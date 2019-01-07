Önlemler işe yaradı ! Büyük düşüş...

İçişleri Bakanlığı, "Karayollarında alınan trafik önlemleri sayesinde 2018’in son iki ayında ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7 azaldı. Trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 30, yaralı sayısı ise yüzde 11.6 düştü. 2018 Kasım Aralık ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 28 azaldı" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı ayrıca 2018 yılının Aralık ayında 30 bin 530 hırsızlık olayının meydana geldiğini, bunlardan yüzde 27’sinin aydınlatıldığını, önceki yılın aynı ayına göre hırsızlıkların yüzde 19 azaldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında alınan güvenlik önlemleri sonucu ev, iş yeri, kurum, oto ve otodan hırsızlık olaylarında azalma meydana geldi. Geçen yılın Aralık ayında toplam 30 bin 530 hırsızlık olayı meydana gelirken, önceki yılın aynı döneminde bu rakam, 37 bin 899 olarak kayıtlara geçti. Buna göre, hırsızlıklar yüzde 19 azalırken, olayları aydınlatma oranı ise arttı. Geçen yılın son ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 27’si aydınlatıldı.

Hırsızlık olaylarının azalmasında, asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artmasının etkili olduğu belirtildi.