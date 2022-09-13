Online Evlilik Terapisinin Aile Hayatına Sağladığı Faydalar

Bugüne kadar yapılan birçok çalışma, online terapinin yüz yüze terapi kadar etkili olduğunu göstermiştir.

Özellikle bilişsel terapi okulları tarafından yapılan araştırmalarda çevrimiçi terapi ile yüz yüze terapi arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Başka bir araştırma, internet üzerinden depresyon tedavisine katılan hastaların çoğunun tedavilerini başarıyla tamamladığını göstermektedir. Ek olarak, çevrimiçi terapiler, kırsal veya uzak bölgelerde yaşayan kişilerin psikoterapi almasına olanak tanımaktadır. Çevrimiçi tedavi genellikle çok uygun fiyatlı ve erişilebilir olduğu için de artık yaygın bir şekilde tercih edilmektedir.

Online terapi desteği bireysel ve çift terapileri alanında oldukça etkin sonuçlar vermektedir. Evlilik terapisi adı altında sunulan hizmetler sayesinde birçok çift evlilik yaşantısında yapmış olduğu hataları anlayarak huzur ve mutluluğu bulabilmektedir. Online aile terapileri aile içi sorunlarınızın çözümü konusunda sizlere hizmet vermektedir.

Terappin sitesine giriş yaparak online evlilik terapisi alanında çalışan uzman psikologlara ulaşabilirsiniz. Psikolog randevu seçeneği ile istediğiniz gün ve saatlere randevu oluşturabilirsiniz.

Neden Online Evlilik Terapisini Seçmeliyim

Online evlilik terapisi ile istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde online olarak psikolojik destek alabilirsiniz. Online psikolojik destek, özellikle şehir merkezinden uzakta yaşayan, engelli veya herhangi bir nedenle evden çıkamayan kişiler için çok erişilebilir ve kolaydır. Bu sayede daha fazla kişi bu avantajlardan faydalanabilmektedir. Kullanımı kolay çevrimiçi psikoloji platformları, herhangi bir teknik bilginiz olmadan ihtiyacınız olan desteğe kolayca erişmenizi sağlar.

Online evlilik terapisinde birçok çift çok daha sağlıklı bir aile yaşamına kavuşmuştur. Online terapi desteği ile fiziksel bir klinik ortamına gerek olmadan ülkemizin en başarılı online psikologlarına erişim sağlamak oldukça kolaydır. Çift halinde alınan evlilik terapilerden eğer varsa çocuklarında katılımı ile oldukça verimli seanslar düzenlenmektedir. Online evlilik terapilerinin bu günlerde bu kadar popüler olmasının ana nedenlerinden biri, hızlı ve kolay olmalarıdır. Aile içerisinde yaşamış olduğunuz sorunlar olabilir. Evlilik terapisi ile bu sorunlara çözümler bulabilirsiniz. Evlilik terapisi için Terappin sitesinden hizmet alabilirsiniz. Aile terapilerinde uzman psikologlar eşliğinde çözümler sunulmaktadır.

Online Evlilik Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Eşlerin zamanlarını daha etkin kullanma istekleri online çift terapisine olan talebi artırmaktadır. Aralarında iletişim sorunu yaşayan ve bu sorunları kendi imkanları ile çözemeyen çiftler evlilik terapisi ile çözüme ulaşabilmektedir.Evlilik terapisi için online olarak yapılan uygulamalar her zaman ön plana çıkmaktadır çünkü online evlilik terapilerinin geleneksel terapilere göre çiftlere sağlamış oldukları önemli avantajlar bulunmaktadır.

Şöyle ki; bazı yerleşim yerlerinde alanında uzman ve deneyimli evlilik terapisti bulmak zor olacaktır. Ancak online terapi desteği sayesinde Türkiye’nin en başarılı evlilik terapistleri ile görüşme sağlayabilme imkanınız bulunmaktadır. Aynı zamanda aile mahremiyeti bu süreçlerde oldukça önemlidir. Çiftler bir kliniğe gitmeye gerek kalmadan, gizlilik içerisinde, evlerinden seanslara katılım sağlayacaktır. Bu hem gizlilik açısından çok önemli bir avantajdır hem de danışanların terapilere kendi evlerinden katılıyor olmaları bir güven duygusu oluşturmaktadır.

Online Evlilik Terapisi İşe Yarıyor Mu?

Onlin evlilik terapisi, ekranların önünde çevrimiçi görüntülü ve sesli görüşmeleri içerir. Online evlilik terapisi online psikologlar tarafından verilmektedir. Yüz yüze terapiye uygunluk online terapilerde de geçerlidir. Ailenin terapi sürecine aktif katılımı ve sorunlarını iyileştirme isteği terapi sürecini olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda bazı kişiler karşılaştıkları sorunlar hakkında konuşmaktan çekinebilir, bu gibi durumlarda online terapi onlara büyük kolaylık sağlar. Dolayısıyla online evlilik terapileri çiftlerin kendilerini rahat hissedebilmeleri ve seanslara tam katılım sağlayabilmeleri açısından geleneksel terapilere göre çok daha işe yaramaktadır.

Online Evlilik Terapi Seansların Süresi

Online evlilik terapi seanslarının uzunluğu 50 dakika ile 60 dakika arasında değişmektedir. Online terapiye karar verildikten sonra ön görüşmede seans süresi ile ilgili detaylar verilir. Ancak online terapi seanslarının ne kadar süreceği genellikle süreç ilerledikçe kararlaştırılır. Seans sayısı yaşanan sıkıntının yoğunluğuna göre belirlenir. Bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavisi uzun zaman alabilir.

Danışan, oturumu istediği zaman sonlandırabilir. Ancak bu bazen tedavinin eksik kalmasına neden olabilir. Bu nedenle, danışanların ve çevrimiçi psikologların çevrimiçi psikoterapi konusunda ortak kararlar almaları önemlidir.

Terappin sitesi online evlilik terapisi alanında en başarılı psikologlara ulaşabileceğiniz ve kolaylıkla randevu alabileceğiniz bir platformdur. Bu platform sayesinde başarılı evlilik terapistlerini bulabilir ve online randevu ile sürece başlayabilirsiniz.

Aile Dizimi Nedir?

Aile dizilimleri, ailenin nesiller boyu görünmez, çok daha derin bir bağla birbirine bağlı olduğu anlayışına dayanır. Aile dizimi terapisine göre aile sistemini oluşturan bir bilinç vardır ve eğer bir düzen bozukluğu bu bilince zarar verirse tüm sistem bozulur. Sisteme dahil olan bireyler daha sonra önlerinde var olan bilinç dengesizliğini ortadan kaldırmak için belirli roller üstlenirler.

Yaygın olarak "Syntax Family" olarak bilinen yöntem, aslında aile sistemi içindeki uygulamalar için kullanılan "Sistem Sözdizimi" olarak tanımlanan genel yaklaşımın bir alt dalıdır. Aile dizilimi, karmaşık ilişki sistemlerinde ruhsal çatışmaların nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini anlamak için bir yöntemdir. Online aile dizimi için Terappin sitesinden hizmet alabilirsiniz.

Aile Dizimi Terapinin Amacı

Aile dizimi terapi ile elde edilmek istenenler şu şekildedir;

Kök ailedeki psikolojik dinamikleri anlamak.

Geçmiş aile travmalarıyla başa çıkmak.

Güçleri, yükleri, omuzları tersine çevirerek kurtuluş rol ve sorumluluklar atalar ve aile üyeleri tarafından üstlenilir ve bireye ait değildir.

Korku, zayıflık, güven sorunları, öfke, küskünlük, soğukluk ve katılığın yerini güven, sebat ve kararlılık alır; sıcaklık ve derin bir iç huzur getirir.

Seans sırasında, ölen aile üyelerimizin şimdiki yaşamlarımız üzerindeki etkisini fark eder ve kendi potansiyelimize ulaşırız.

Annelik/babalık ve rol karmaşasının etkilerinin ele alınması.

Tıkanıklığın kaynağı sorunu, seçilmiş ve seçilmemiş kolektif bilinçten gelen bilgi ve duygularla bulunur ve çözülür.

Online Evlilik Terapinin Faydaları Nelerdir?

Online evlilik terapisinin en önemli faydalarından biri psikolojik sorunları hakkında konuşmaktan korkan kişilerin yardım aramaya ikna edilmesidir. Ayrıca trafik,şehir hayatının zorluklarından kurtularak terapi almanızı sağlar.

Bazı psikolojik sorunlar özel uzmanlık gerektirir. Çevrimiçi terapi, belirli uzmanlığa sahip psikologlara kolay erişim sağlar. Sağlık sorunları gibi nedenlerle tedavi edilemeyen durumlar oluşmaz. Ayrıca çok hızlı bir şekilde oturumu iptal etme isteğinde bulunma olanağı sağlar. Ev ortamının rahatlığı da bazı danışanların çevrimiçi terapiye yönelme nedenlerinden biridir. Evlilik terapisi için Terappin sitesinden hizmet alabilirsiniz.