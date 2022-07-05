Online moda alışverişinde sosyal medyanın payı artıyor

Moda dünyasının genç ve yetenekli tasarımcısı ve girişimcilerinden olan Havva Yılmaz, Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarımı ve Üretimi bölümü mezunu.

Yılmaz, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak havosdahavos isimli kişisel instagram hesabı oluşturmuş ve paylaşımlarıyla binlerce kişiye ulaşarak influencer hesabıyla markalar ile farklı iş birlikleri sağlamaktadır.

Bunun yanında kendi ismiyle Havos markasını oluşturarak www.havos.com.tr isimli internet sitesi üzerinden tekstil sektöründe Havoş Tekstil Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketini kurarak e-ticaret yapmaktadır. Ayrıca Havva Yılmaz Youtube kanalında da güzellik ve makyaj videolarıyla da büyük bir kitlenin beğenisini kazanmış başarılı bir e-ticaret kurucusudur. Havva Yılmaz, kendi markasını kurmanın çocukluk hayali olduğunu, hayallerin ertelenmemesi gerektiğini söyledi.

ÜRÜN SEÇİMLERİ BENİM TARZIM

Havva Yılmaz, instagram üzerinden influencer kişiliği ile e ticarete başlamıştır. İnstagram satışı ile başladıktan sonra daha fazla kişiye ulaşabilmek ve daha rahat ulaşıma geçmek için e- ticaret üzerinden alışveriş yapmanın da daha güven vereceği için web sitesi açarak satışlarına devam ediyor. Yılmaz, Havoş’un büyüme sürecinin 2,5 yıldır online olarak devam ettiğini söyledi. Sabrederek ve işine sürekli vakit ayırarak başarının yakalandığını dile getiren Havva Yılmaz, ‘’5000 TL’lik ürün alarak bu işe başladım. Sattığım ürünleri de yeniden sermaye yaptım. Kar etmeye başlamam bir yılı buldu. Ürün seçimlerini kendi tarzıma göre yapıyorum ve trendleri takip ediyorum. Bu işi mutlu olduğum için yapıyorum. Bazı insanlar dünyayı kurtardığını zannedercesine egolarla bu işi yapıyor. Ben sevdiğim ve mutlu olduğum için yapıyorum.

GİYİM VE TÜKETİM ALANINDA GELİŞMEMİZ GEREKİYOR

Türkiye’de kadın modası çok iyi bir yerde. Giyim ve tüketim anlamında da iyi durumdayız bence ama tabii ki daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Çünkü sadece büyük şehirlerde tüketim yapan kesim modayı takip edebiliyor. Seçtiğim parçalar gündüzden geceye geçiş yapan, her tarza ve duruma uyarlanabilir ürünler. İnsanların ürünlerimizi beğenmesi çok hoşuma gidiyor. Yenlikler katarak satışlarımızın daha iyi yerlere gideceğine inanıyorum’’ dedi.