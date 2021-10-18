Online Para Gönderme

Payfix para gönderme nasıl yapılır? sorusu kullanıcıları tarafından merak edilmektedir.

Payfiz tarafından sunulan "Dijital ödeme dünyası" yöntemi ile kullanıcılar sahip oldukları dijital dünya sayesinde somut bir karta ihtiyaç duymadan bilgisayarlarından ya da telefonlarından paralarını yönetebilmektedir. Tek tık ile para yönetme, ödeme yapma, işlem takip etme ve bakiye kontrol etme gibi işlemlerin hepsi Payfix dijital dünyasında mevcuttur. Dijital cüzdan kullanarak para transferleri internete bağlı olan her cihazdan 7 gün 24 saat saniyeler içerisinde halledilebilmektedir. Kurumsal olarak ya da bireysel şekilde kullanılabilen yeni nesil dünyası, para yönetimi konusunda kullanıcılarına yardımcı olmakta, her yaştan kullanıcı dijital dünyadan yararlanabilsin diye basit bir ara yüz sunmaktadır.

Dijital hesap cüzdanı sayesinde havale eft fast çok kolaydır. Kullanıcıların kendi hesapları arasında ya da başka bir hesaba yapmak istediği para transferinde Payfix cüzdan hep yanındadır. Payfix sisteminde kayıtlı olan kart ile internet üzerinden karta para yüklenebilmekte ya da cüzdandan para çekilebilmektedir. Kullanıcıların kendi arkadaşlarını ya da akrabalarını kullanmaya davet etmeleri sonucu büyük avantajlar ortaya çıkmaktadır. Kişiye özgü olan avantajlar belli başlı marketlerde indirim sağlayabilmekte ya da biletlerin indirimli alınmasına yardımcı olabilmektedir. Sanal kart ile bulunulan her konumdan finansal işlemler çok rahat şekilde tamamlanmakta, bu sayede hem zamandan hem de paradan tasarruf edilmektedir. Zamanının kıymetini bilen insanlar Payfix sanal cüzdan tercih etmektedir.

Nasıl Payfix’li Olunur?

Payfix para gönderme işlemlerinin kolayca yapıldığı Payfix sanal kartlara ulaşmak son derece kolaydır. Sanal cüzdan sahibi olmak için bireylerin saatler süren bir form doldurmalarına ya da evrak hazırlamalarına gerek yoktur. İnternetin çektiği hemen her noktadan dijital cüzdan sahibi olunabilmektedir. Yapılması gereken tek şey masaüstünde kullanılan tarayıcıdan Payfixin orijinal sitesine girmek ya da direk Dijital Cüzdan uygulamasını yükleyerek bu uygulamaya üye olmaktır. Bir sanal cüzdanı sahibi olunmak istenirse evden dışarı adım atmadan, herhangi bir başvuru noktasına gitmeden yalnızca telefon ya da tabletin ele alınması yeterlidir. İnternete bağlı cihazdan en kolay şekilde Payfix sanal kart sahibi olunabilmekte ve avantajlı dünyanın tadı çıkarılabilmektedir.

Nasıl Payfix Cüzdana Para Yüklenir?

Gerek online para yükleme işlemlerinde dijital cüzdandan yararlanılabilmektedir. Bunun yanı sıra bankanın kendi mobil uygulaması ya da ATM üzerinden de kolay bir şekilde para yüklenebilmektedir. Payfix banka hesaplarına EFT ya da havale yapılarak dakikalar içinde para yükleme işlemi tamamlanabilmektedir. Tüm para yükleme işlemlerinde açıklama kısmına "payfix cüzdan numarası" yazılmalıdır. Burdaki https://www.payfix.com.tr/sayfa/para-gonder-al.html linkten ise gönderme işlemlerini yapabilirsiniz.

Nasıl Para Gönderilir?

Para gönderilir iken havale ya da EFT yolu ile gönderilecekse ilk olarak Payfix hesabına giriş yapılmaktadır. Gerekirse kullanıcının kendi banka hesabına gerekirse de başka birinin banka hesabına para göndermesi EFT ile olmaktadır. EFT işlemleri yalnızca mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmektedir. Online Para gönderme işlemlerinde havale kullanılacak ise günün her saati para transfer işlemi gerçekleştirilmektedir.

Bir banka hesabına para gönderilir iken ilk olarak Pay fix uygulamasına giriş yapılmalı ve bakiye bilgisi kontrol edilmelidir. Bakiyenin yeterli olması durumunda arzu edilen para ilgili kişiye aktarılacaktır. Eğer bir kullanıcı başka kullanıcı hesabına para göndermek istiyor ise gece ya da gündüz para transferini gerçekleştirebilmektedir. PayFix hesabı olan her birey mesai dışı saatler de dahil tüm zamanlarda, resmi ve dini tatillerde; başka bir PayFix hesabına istediği an para gönderebilmektedir. Bunun yapılabilmesi için para gönderilecek kişinin kendi hesap numarasının bilinmesi yeterlidir.

Kaynak: Pay Fix Dijital Cüzdan