Onlıne siparişle kiralık katil!

Onlıne sipariş ile kiralık katil sitesi açan şüpheliler öldürmeden adam yaralamaya kadar onlarca suç için fiyat tarifesi belirledi.

Adam kaçırmadan, infaza, hatta basit ve ağır yaralamaya onlarcasını kategori halinde fiyatlandırdılar. "hizmetlerimiz" diyerek internet sitesi kurdular. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri "kiralıkkatil.net.tr" adlı internet sitesinde farklı suç içerikleri karşılığında kişilerden para talep edildiği belirledi.

Sitede ulaşılan o detaylar ise akıllara durgunluk veren cinstendi. "Sorunlarından kurtul" sloganıyla açılan sitede şüpheliler,, kiralık katil



kiralamadan, basit yaralama ve gaspa kadar pek çok suç eylemi için fiyat tarifesi belirledi.

Sitede ayrıca pek çok şiddet içerikli görüntünün de paylaşıldığı sitede "sorunsuz ve güvenilir hizmet" adı altında reklamlar yapıldığı da tespit edilenler arasındaydı. Söz konusu şikayetlerin ardından site erişime engellendi. Yapılan ilk tespitlerde ise sitenin domainlerinin yurtdışında olduğu belirlendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu internet sitesine ilişkin soruşturması sürüyor.