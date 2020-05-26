Online ticaret, Türkiye’de evden çalışma isteği

Teknolojinin son getirdiği insan alışkanlıklarından biri de akıllı telefonlar olurken, akıllı telefonların teknolojide bir çağ atlatması ile büyük alışkanlıklarda da birçok değişikliği sağladı. Bununla beraber son dönemlerde dünyanın bugünlerde esiri altında olduğu koronavirüs salgını nedeniyle de telefonlarda çok fazla zaman geçirilmesi; alışkanlıkların ne kadar çok değiştiğine işaret eden bir diğer konu oldu. Karantina günlerinde yaşanan sosyallikten uzaklık, insanların sosyal ortamdan uzaklıklarını doldurabilecek olan sosyal medyada zaman geçirmelerine çevrildi.

İnsanların akıllı telefonlar ile internet üzerinde online bulunmalarında en büyük zamanı harcadıkları yerlerden biri ise, online ticaretidir. E-ticaret yapısında gelişen ve büyüyen yüzlerce web sitesi, artık internet ile birlikte insanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İnsanlar artık oturdukları yerden çok hızlı ve basit bir şekilde ihtiyaçlarını araştırıyor, buluyor ve satın alabiliyorlar. Bunu sağlayan birçok e-ticaret altyapısı, birçok kişinin alışveriş merkezine giderek bir ürün veya hizmet satın alması yerine doğrudan internet ile çok hızlı şekilde tamamlamasına imkân sağlıyor.

2020 Mart ayı itibariyle Türkiye'ye gelen Covid-19 pandemisi, Türkiye'de çalışan insanların birçoğunun işsiz kalmasına neden olurken, büyük bir çoğunluğunun ise evden çalışmasına vesile oldu. Genel olarak dünyada olduğu kadar ülkemizde de yüz binleri aşkın insanın çalışma şekli artık evden çalışma haline dönüştürüldü. Çalışanlar tarafında yapılan araştırmalar, fikirlerde yeni sisteme dair ilginç fikirler gelişmiş olsa da; şirketlerin salgın sonrasında da büyük bir kısmı evden çalışma modeline devam edeceği öngörülüyor.

Evden çalışma modeli, kalıcı hale gelecek mi? sorusu en çok akıllarda olan soru oluyor. Araştırmalara göre şirketlerin %60'lık bir kısmı, evden çalışma modelini uygulamaya devam etmeyi düşünürken, geri kalan büyük bir kısmı ise ofis ortamında çalışma stili olan eski sisteme geri dönmeyi istiyor.

Salgın sonrasında değişim gösterecek yeni dünyada, çok köklü değişimler iş dünyasını da bekliyor. Evden çalışma, iş dünyasında yerini güçlü bir şekilde alacak olan değişimlerden biri olarak görülüyor. Araştırmalara göre salgın dönemi nedeniyle şirketlerin %66'lık kısmı, bu dönemde çalışma saatlerinde esneklik payı sağlarken, %60'lık bir kısmında da salgın sonrasında hem çalışma saatlerinde esneklik hem de uzaktan çalışma modelini kalıcı olarak planladığı öngörülüyor.

Döviz Ticareti (Forex), Ticaret Dünyasının En Büyük Piyasası

Forex dünyasının Covid-19 ile ilişkisine bakıldığında, salgının ilk ciddiye alındığından bu yana çeşitli yaptırımları olduğu gözlendi. Koronavirüs salgını, Çin'den sonra Avrupa ve ABD'ye yayılmasıyla birlikte, İngiltere Merkez Bankası ve FED'in acil toplantılar ile birlikte yaptığı faiz indirmeleri görüldü. Türkiye'de ise virüsün yarattığı etkiler çerçevesinde, TCMB faiz indirimlerinde yine devam ettiği gözleniyor.

Hisse Senedi Ticareti, Facebook, Twitter ve Diğer Şirket Hisselerini Çevrimiçi Satın Alın

Koronavirüs salgınının yaşattığı en büyük olumlu etkilerden biri, milyonlarca insanın aktif bir şekilde sosyal medyada bulunması oldu. Hal böyle olunca Facebook, Instagram, Twitter ve diğer birçok sosyal medyanın yoğun kullanılması, bu sosyal medya şirketlerine olan rağbet ile beraber piyasa değerlerinde de artış sağladı. Milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya devleri olan şirketlerde online hisse satın alabileceğiniz imkanlarla, doğru yatırımlar ve doğru hisse senedi satın alımlarıyla yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz.

Birçok sosyal medya şirketlerinin hisselerinde yaşanan artışlar, koronavirüs gündemiyle birlikte daha da yükselmeye başladı. Bir sosyal medya ağının hisse senedini almak için, halka arz ettiği hisselerinden satın alımını yapmanız gerekmektedir. Bu konuda doğru bir yatırım piyasası seçilerek, en doğru şartlar altında hisse senedi satın alımları yapabiliyorsunuz.

Facebook hisse senedi satın almak için forex veya borsa piyasalarından birini tercih edebiliyorsunuz. Finans piyasaları, yatırım işlemlerinin yapılabileceği aracı işlev görürler. Bu nedenle seçiminizi yaparken, hangi piyasada içerisinde yatırımlarınızı yapmak istediğinizi seçmeniz gerekecektir. Doğru bir piyasa seçimi sonrasında ilgili piyasaya ait şartları kabul etmiş ve ilgili piyasa şartlarıyla yatırımlarınızda hareket etmeniz gerekmektedir.

Yatırımlarınızı Forex içerisinde değerlendirmeyi düşündüğünüzde de benzer süreçler işlemektedir. Forex şirketleri, Türkiye'de lisanslı aracı kurum veya kuruluşlardır. Bu şirketler ile işlemlerinizi basit, hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Forex piyasası, dünya borsasıyla ilişkili olması sayesinde doğrudan sosyal medya araçlarından istediğiniz hisse senedi yatırımlarınızı gerçekleştirebileceğiniz imkanlar sunar.

Altın ve Gümüş Ticareti, Metallere Yatırım

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 100 gram ve üzeri altın alımlarında 1 gün valör uygulaması getiriyor. 21.05.2020 tarihli haber ve yapılan toplantılar neticesinde BDDK tarafından alınan karara göre, 22.05.2020 tarihli yürürlüğe girecek bu uygulama ile birlikte, gerçek ve tüzel kişilerin günlük yapacakları gram altın işlemleriyle ilgili kısıtlama getirildi. Buna göre 100 gr ve üzerinde altın alımı işlemlerinde, 1 iş günü valörlü gerçekleştirilmesi kararı verildi. 1 gün valör işlemi, vatandaşların yapacakları satın alımlarla ilgili 100 gr ve üzeri altın alım işlemleri sonucunda 1 gün sonra hesaplarına altınların yatacağı bildirildi.

Forex şirketleri aracılığı ile birlikte rahatlıkla alım- satım işlemleri kolay olan diğer metal yatırımlardan biri de gümüş yatırımı olmaktadır. Herhangi bir aracı kurumda var olan Forex hesabınız üzerinden günlük veya geçmişe yönelik gümüş fiyatlarını inceleyebilir, koronavirüs salgınına dair düşük alım- satım yapabilirsiniz. Gümüş için forex piyasasında yukarı yönlü hareket devam ettiği gözleniyor. Altın gibi metallere yatırımda her geçen gün artan yatırımlar olmasıyla birlikte, Forex şirketleri içerisinde Covid-19 gündeminin de dahil olması neticesinde altın ve gümüş ticaretinin şu aralar öngörmek zorlu oluyor.

Petrol Ticareti, Petrol Piyasasının Nereye Gittiğini Düşünüyorsunuz?

Koronavirüs gündeminin yarattığı ekonomideki karmaşalar devam ediyor. Bunlardan biri de petrol fiyatlarındaki hareketlilik olmuştu. Mart aylarından bu yana sert düşüş ile dikkat çeken petrol fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekti.

Finans piyasaları içerisinde ham materyali olan petrol, en çok işlem görmesiyle birlikte yatırımcıların en çok yatırım yaptıkları da bilinen bir gerçektir. Brent ve ham olarak 2 ayrı şekilde yatırım yapabilme olanağı olunan petrol ticaretinde, forex ve borsa piyasasında işlem görülebilmektedir.

Borsada petrol ile işlem yapmak istenildiğinde hisse senetleri olarak düşünülse de, ek olarak vadeli işlem sözleşmeleri ya da varantlar olarak çeşitli borsa işlemleri de bulunmaktadır. Forex piyasası, doğrudan dünya piyasasına bağlı olması sayesinde Türkiye'de çeşitli aracı kurumlarla petrol borsası birikim değerlendirmeleri yapabilirsiniz. Petrol ürünlerine dayalı borsada işlem gören en çok 2 konu ise vadeli işlem sözleşmeler ile varantlardır.

Bu dönemde krizi fırsata çevirmek isteyen yatırımcıların birçoğu, Forex şirketleri aracılığı ile piyasada petrolle ilişkili takip etme ve uygun zaman hedeflemesi gerçekleştirmektedir. Genelde birçok yatırımcı ise, petrol fiyatlarında son dönemlerde oluşan sert düşüşü takip etmekteler. Sert düşüşün getirdiği en büyük etken ise, yatırımcıların birçoğunun portföyünde petrol yatırımı toplama isteği olması yönünde gerçekleşti.

Mart ayı içerisinde 30 dolar seviyelerine kadar gerileyen petrol fiyatları, Forex'te işlem yapılabilir hale geldi. Birçok yatırımcının Forex'te fiziki olarak petrol almasa da doğrudan düşüş ve yükselişi ile ilişkili olarak hareketlerini takip edip, yatırım yapabilme imkanları bulunuyor. Kaldıraçlı işlemlerde doğrudan Brent petrol veya Amerikan ham petrol satın alınarak işlem görülebiliyor. Bunun yanı sıra Forex'te vadeli petrol satın alma gibi yatırım çeşitliliği de bulunuyor.