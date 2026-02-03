Onu herkes ''Stikman'' adıyla tanınıyor... Tedavisi için Elon Musk'tan yardım istedi

İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki bir genç 19 yşaında geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşadığı omirilik felci nedeniyle tam 19 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum şekilde yaşıyor. Bİlgisayar kullanırken yardımcısı olan tahta çubuk nedeniyle "Stickman" lakabıyla tanınan gencin tek isteği Elon Musk'ın sesini duyması ve kendisine tedavisi için yardımcı olması.

İstanbul'da yaşayan Günal Ş. (38), 19 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci geçirdi. Hayata bilgisayar kullanırken yardımcısı olan tahta çubuk ile tutunan ve sosyal medyada "Stickman" lakabıyla tanınan Günal Ş., tekerlekli sandalyede olsa da kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Günal Ş.'in tek isteği Elon Musk'ın geliştirmiş olduğu Neuralink tedavisiyle tekrar ayağa kalkabilmek.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan Günal Ş. (38), 19 yıl önce üniversite eğitimini tamamlamak için gitmiş olduğu Kütahya'da geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci geçirdi. O günden beri yürüme ve vücudunun büyük bir kısmını hareket ettirebilme yetisini kaybederek tekerlekli sandalyede hayatını devam ettirmek zorunda kaldı. Zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Günal, ailesi ve akrabalarının desteğiyle hayata tutundu. Sosyal medyada aktif olan ve engelli bireyler için sanal ortamda toplantılar düzenleyen Günal Ş., bilgisayar kullanırken kullandığı tahta çubuk nedeniyle "Stickman" lakabıyla da tanınıyor. Engelliler için özel üretilen gözlük sayesinde ise televizyonu hareket ettirebiliyor.

Günal Ş.'in tek isteği ise Elon Musk'ın geliştirmiş olduğu Neuralink tedavisi ile iyileşebilmek ve 19 yıl sonra beynine yerleştirilen çip sayesinde tekrardan yürüyebilmek ve vücudunu hareket ettirebilmek. Günal Ş., Amerika'da geliştirilen bu tedavinin Türkiye'deki sağlık sistemine entegre edilerek bir çok omurilik felci hastasının iyileşmesini ümit ediyor.

"3 Aralık engeller gününde kaza geçirdim"

19 yıl önce Kütahya'da geçirdiği kazadan bahseden Günal Ş., "2006 tarihinde Eylül ayında üniversite okumak için Kütahya şehrine gittim, orada okulumu devam ettiriyordum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde aynı zamanda annemin doğum günü bir trafik kazası geçirdim ve boynumdan aşağı felç olarak kaldım. Kazada üç kişiydik, arkadaşım arabayı mıcıra kaptırdı. Üç takla atıp, 51 metre sürüklenerek tarlaya uçtuk. Benim o anda boynum çıt diye bir ses çıkardı ve o an boynumdan aşağı hiçbir yerim hareket etmiyordu. Sadece sağ kolum hareket ediyordu. Anında ambulans gelerek müdahale etti. Beni hemen bulunduğum şehirden İzmir'e naklederek ameliyatım gerçekleşti. Omurlarımda C4 ve C5 zedelenmesi sonucu dediğim gibi hayatımı bu şekilde idame ettiriyorum" dedi.

Kaza sonrası sudan çıkmış balık gibiydim

Geçirdiği kaza sonrası felcin psikolojik etkisinden bahseden Günal Ş., "Kaza yaptıktan sonra sudan çıkmış balık gibiydim, ne yapacağımı bilmiyordum. Beni yönlendirecek kimse yoktu. Çok zorluklar çektim. Suratıma sinek konuyor, sineği kovamıyorum. Suratım kaşınıyor, suratımı kaşıyamıyorum. Düşünsenize hiçbir şeyiniz yok. Bir anda bütün vücudunuzun kontrolünü kaybediyorsunuz ve vücudunuza hükmedemiyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Kaza yapınca etrafımda arkadaşlarımdan kimse kalmadı"

Kaza sonrası süreçte yalnız bırakıldığını ifade eden Günal Ş., "Kaza yapmadan önce çok arkadaşım vardı. Biraz da popüler bir çocukluk yaşadık. Çünkü break dans, hip hop yapıyorduk, çevrem çok genişti. Kaza yaptıktan sonra etrafımda arkadaşlarımdan kimse kalmadı. Kazayı yeni yaptığım tarihlerde akülü sandalyemde dışarı çıktım, geziyordum. Üç dört tane kadın toplanmışlar, muhabbet sohbet ediyorlar. Onların yanından geçiyordum, anadan doğma mı sonradan olma mı dedi bana. Benim bir moralim bozuldu, ben oradan çıktım geldim, eve girdim, birkaç ay evden çıkmadım" diye konuştu.

"Ayaklarım tutmasa da kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum"

Zorlukların kendisini yıldırmadığını ve internet üzerinden para kazandığını anlatan Günal Ş., "Ben 19 yıldır kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum. Ayaklarım tutmasa da kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Yeter ki inanın, yeter ki isteyin. Ben bu halimle bunları yapabiliyorsam siz daha fazlasını yapabilirsiniz" dedi.

"Engelliler için bir topluluğumuz var"

Sanal ortamda engellerin ortadan kalktığını belirten Günal Ş., "Bir engelli topluluğumuz var. Orada benim gibi bireyler ve yakınlarına internet üzerinden nasıl gelir elde edilebileceğini öğretmeye çalışıyoruz. On dokuz yıllık deneyimimi, yaşadığım her şeyi onlara aktarıyorum" dedi.

"Aklımda olan tek şey yürütebilmek"

Tek hayalinin eski sağlığına kavuşmak ve yürüyebilmek olduğunu söyleyen Günal Ş., "On dokuz yıldır tek aklımda olan şey yürütebilmek. Bunun için ne yapabilirim, ne gibi tedaviler var sürekli araştırıyorum. 2016 yılında Elon Musk'ın Neuralink çipini (beynine takılan çipi) duyduğumda çok büyük bir umut besledim. Çok inandım ve bu inancımın sonucunda sürekli yine araştırmaya devam ettim. Şu an için en net, somut Elon Musk'ın Neuralink çipi ameliyatı. İlk fazda beynine takılıyor, ikinci fazda omuriliğe takılacak. Bu da benim gibi omurilik felçlilerin yürümesine imkan sağlayacak" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'de ilk Neuralink hastası olmak istiyorum

Türkiye'de bu tedaviyi uygulayan ilk birey olmak istediğini söyleyen Günal Ş., "Türkiye'den ilk astronotumuz uzaya çıkmıştı, Alper Bey, onun gibi ben de bir ilk olmak istiyorum. Bunun da çözümü Neuralink'in yani Elon Musk'ın Neuralink ameliyatının gerçekleşmesi. Bunun için başvurumu yaptım, bekleme sırasındayım.

Türkiye'nin sağlık sistemi çok iyi olduğu için Türkiye'de de bu ameliyatı gerçekleştirebileceklerine inanıyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen benim umudum olun. Benim gibi binlercesi var, milyonlarcası var. Türkiye'de omurilik felçlileri sırasıyla tek tek bu ameliyatı olabilsin, eski sağlıklarına kavuşabilsinler" dedi.

Haberi alınca dünyamız yıkıldı

On dokuz yıl önce yaşanan kaza sonrası oğlunun yanına giden baba A.Ş., "Günal'ın kaza haberini aldıktan sonra dünyamız yıkıldı. İzmir Ege Üniversitesi'ne bir gittim ki bir baktım ağacı budarsın da upuzun yatırırsın ya, benim oğlum öyle yatıyordu. Oğluma sordum, oğlum ellerini oynatabiliyor musun, 'hayır baba'. Kollarını oynatabiliyor musun, ayaklarını oynatabiliyor musun, 'hayır baba' dedi. Ama kendisi gülüyor. İnşallah iyileşeceksin oğlum deyip dışarı çıktım. Dışarıda başladım ağlamaya" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Oğlumu ayağa kaldıramadan ölürsem gözüm açık gidecek

Oğlunun yürümesini isteyen baba A.Ş., "Sadece tek korktuğum nokta oğlumu ayağa kaldıramadan ölürsem gözlerim açık gider. Ben sadece yetkililere seslenmek istiyorum. İmkanı olanlar, ne bileyim yurt dışıyla alakalı olanlar lütfen yardımcı olsunlar. Bu tür insanlara bir ömür boyu hayır duası almak istiyorlarsa yardımcı olsunlar. Ne olursunuz bizim gibi insanların seslerini duyun" şeklinde konuştu.

