Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı

Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz’ın Halk TV’de yayınlanan programda sarf ettiği sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında, Halk TV’de yayınlanan bir program sırasında sarf ettiği sözlerinde "halkın bir kesimini ekonomik etkinlikte bulunmasını engellediği" iddiasıyla ‘nefret ve ayrımcılık’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Yılmaz, geçtiğimiz gün katıldığı programda marka bazlı değil, Sırbistan'daki gibi belirli günlerde genel tüketim boykotu yapılması önerisinde bulunmuştu.