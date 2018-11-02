Operasyon haberleri peş peşe geldi: 149 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcılarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ByLock içerikleri çözümlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli Samsun, Sakarya, Konya, Kahramanmaraş, Hatay, Trabzon, Yozgat ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda şu ana kadar 27 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerindeki aramalarını sürdürüyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin arasında öğretmen ve avukatların da bulunduğu belirtildi.

İZMİR'DE BYLOCK OPERASYONU: 23 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Firari şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

BURSA'DA FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARINA OPERASYON: 30 GÖZALTI KARARI

Bursa merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında mahrem imam ve muvazzaf teğmenlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan ya da örgüt tarafından sızdırılan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalananların ifadelerinden hareketle 30 örgüt üyesinin ismine ulaştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında 14 mahrem imam ve 4 muvazzaf teğmenin de bulunduğu şüpheliler hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Bursa, İstanbul, Ankara, Iğdır, Şırnak, Hatay, Trabzon, Çorum, Van ve Kocaeli'ndeki adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ'NÜN HAVA KUVVETLERİ YAPILANMASINA OPERASYON: 46 ASKERE GÖZALTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hava kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen 32’si muvazzaf, 12’si ihraç edilmiş 2’si emekli toplam 46 askerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Diyarbakır merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında şüpheli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.