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  3. 30 Temmuz 2019 07:22

Operasyon haberleri peş peşe geldi: 53 gözaltı kararı

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerinde olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ise 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

Operasyon haberleri peş peşe geldi: 53 gözaltı kararı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

AA

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