ORC 2 ildeki son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

Türkiye 43 bin canını yitirdiği asrın felaketi olarak tarihe geçen afetin açtığı yaraları sararken bir yandan da 2023 seçimleri için geri sayım sürüyor. ORC Araştırma 2023 seçimleri için 2 ilde gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma'nın Bursa ve Balıkesir'de yaptığı ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Özellikle anket sonuçlarında AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarının yanı sıra Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy dağılımları merak ediliyor. İşte son seçim anketinden gelen dikkat çeken sonuçlar...

BURSA

Bursa'da gerçekleştirilen araştırma, 15-19 Şubat 2023 tarihleri arasında toplam 3420 kişiyle görüşülerek yapıldı. Buna göre 1. sırada yüzde 37 ile AK Parti yer alırken 2. sırada yüzde 25.1 ile CHP ve 3. sırada yüzde 20.3 ile İYİ Parti yer aldı. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42,1 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 49.5 olarak kaydedildi. Dolayısıyla Bursa'da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı 7.4 oldu. Bursa'da yapılan anketin sonuçlarında partilerin aldığı oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: Yüzde 37

CHP: Yüzde 25.1

İYİ Parti: Yüzde 20.3

MHP: Yüzde 5.1

HDP: Yüzde 4.3

Gelecek Partisi: Yüzde 2

YRP: Yüzde 1.6

Zafer Partisi: Yüzde 1.4

DEVA Partisi: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 1.9

Öte yandan "Kimi 'milletvekili' olarak görmek istersiniz?" sorusuna verilen cevaplarda öne çıkan isimler ise Ayhan Salman, Davut Gürkan, Efkan Ala, Erkan Aydın, Erkan Dönmez, Faruk Çelik, İsmail Tatlıoğlu, Lale Karabıyık, Mustafa Esgin ve Nedim Bayram oldu. (İsimler alfabetik sıraya göre yazıldı)

BALIKESİR

Balıkesir'de gerçekleştirilen araştırma, 17-21 Şubat 2023 tarihleri arasında toplam 1780 kişiyle görüşülerek yapıldı. Buna göre 1. sırada yüzde 32.1 ile AK Parti yer alırken 2. sırada yüzde 30.8 ile CHP ve 3. sırada yüzde 22.6 ile İYİ Parti yer aldı. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36.3 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 57.4 olarak kaydedildi. Dolayısıyla Balıkesir'de Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı 21.1 oldu. Balıkesir'de yapılan anketin sonuçlarında partilerin aldığı oy oranları şu şekilde sıralandı:





AK Parti: Yüzde 32.1

CHP: Yüzde 30.8

İYİ Parti: Yüzde 22.6

MHP: Yüzde 4.2

HDP: Yüzde 3.5

Gelecek Partisi: Yüzde 1.8

DEVA Partisi: Yüzde 1.5

Zafer Partisi: Yüzde 1.1

Diğer: Yüzde 2.4

Öte yandan "Kimi 'milletvekili' olarak görmek istersiniz?" sorusuna verilen cevaplarda öne çıkan isimler ise Ahmet Akın, Mahmut Poyrazlı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Serkan Sarı, Taha Tunus, Turhan Çömez ve Yücel Yılmaz oldu. (İsimler alfabetik sıraya göre yazıldı)