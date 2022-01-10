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ORC 2022'nin ilk seçim anketinin sonuçlarını açıkladı!

ORC 2022'nin ilk seçim anketinin sonuçlarını açıkladı!

Türkiye'de gündem adım adım 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanırken anket firmalarının 2022 yılı kamuoyu araştırmaları da bir bir açıklanmaya başladı. İşte ORC Araştırma Şirketi'nin 2022 yılında yaptığı ilk seçim anketinin sonuçları...

ORC Araştırma 2022 yılının ilk anket sonuçlarını paylaştı. 

 Araştırmada katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu. Katılımcılardan yüzde 30.2'si AK Parti derken, MHP diyenlerin oranı yüzde 8.5'te kaldı.

Millet İttifakı'nda ise CHP'nin oy oranı yüzde 24.2 iken İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15.3 olarak ölçüldü.

 Sosyal medyadan açıklanan ankette, AK Parti'nin yüzde 30,2 ve CHP'nin de yüzde 24,2 oy oranı olduğu belirtildi.

BİR AYDA DÜŞÜŞ

ORC Araştırma Şirketi Aralık ayının son anketinde "Bu pazar genel seçim olsa" diye katılımcılara soru sormuştu. AK Parti yüzde 30,8 çıkarken CHP'nin oy oranı yüzde 25,1'di.

 ORC ocak ayının ilk anketinde de "Bu pazar genel seçim olsa" diye sordu ve AK Parti'nin oy oranında düşüş yaşandığı görüldü. 

Geçen ay yüzde 30,8 oy oranına sahipken ocak ayında yüzde 30,2 olması dikkat çekti. 

Araştırmanın sonuçları şu şekilde:

AK PARTİ: % 30,2

CHP: % 24,2

İYİ PARTİ: % 15,3

MHP: % 8,5

HDP: % 8,4

GELECEK: % 3,1

DEVA: % 2,9

SP: % 1,6

TDP: % 1,4

MEMLEKET PARTİSİ: % 1,3

YENİDEN REFAH: % 0,8

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: % 0,7

DEMOKRAT PARTİ: % 0,5

DİĞER: % 1,1

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