ORC ''sonuçları henüz yayınlanmayan" anket sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma Müdürü Mehmet Pösteki henüz yayınlanmadıkları bir seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mehmet Pösteki, henüz yayınlanmamış bir araştırmanın verisini paylaştı.

Pösteki yaptıkları son araştırmada “’Kılıçdaroğlu-Erdoğan yarışında tercihiniz ne olur' sorusuna yaklaşık yüzde 38-38 gibi kafa kafaya bir durum çıktı” dedi. Pösteki, “Geri kalan seçmen bu iki adayın yarışında kararsız olduğunu ifade ediyor. Oldu ki Kemal Kılıçdaroğlu masadan kalktı ve aday oldu, ben söz konusu belediye başkanlarının onun karşısına geçip aday olabileceğini düşünmüyorum, vatandaşın da buna tepki göstereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan Pösteki, “Seçmenin istediği tek şey, güven oluşmuşken 6'lı masanın tamamının ‘kazanacak' isim konusunda anlaşması, risk alınmaması” dedi.

“İktidarın bu konulardaki yıpratıcı açıklamalarını –tabii ki bir kampanya sürecine başladı- yapacaktır, yapmaya da devam edecektir, çünkü son zamanlarda bu adaylık tartışmaları üzerinden gündem belirleyen taraf olmaya başladı yeniden” diyen Pösteki, gözlemlerini şöyle aktardı:

“Kılıçdaroğlu ‘Ben adayım’ diyor ve ortada başka da aday yok ve son dönemde ben şunu da görüyorum; Kılıçdaroğlu'nun popülaritesi, halktaki karşılığı her geçen gün artmaya başladı, insanlar ısınmaya da başladılar bu duruma. Sadece insanların duymak istediği şey; masanın tamamının ‘Biz bu adayın arkasındayız, politikalarımız konusunda, onun kazanacağı konusunda hiçbir tereddütümüz yoktur, biz bu adayın arkasındayız’ cümlesini söyleyebilecekleri bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Ak Parti'den sonra en fazla kamuoyu araştırması yaptıran parti, Kılıçdaroğlu mutlaka kendi ismini Erdoğan'la kıyaslattırıyordur, soruyordur, bizler de soruyoruz, örneğin benim daha henüz yayınlanmamış bir verimle ‘Kılıçdaroğlu-Erdoğan yarışında tercihiniz ne olur’ sorusuna yaklaşık yüzde 38-38 gibi kafa kafaya bir durum çıktı, geri kalan seçmen grubu bu iki adayın yarışında kararsız olduğunu ifade ediyor. Bu da önümüzdeki süreçteki kampanyaya göre belirlenebilecek bir şey.”

Ruhat Mengi'nin Sözcü gazetesindeki yazısının tamamı için...