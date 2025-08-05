ORC'nin ''genel af'' anketinde dikkat çeken sonuçlar

ORC Araştırma, genel af anketinin sonuçlarını paylaştı. Genel affı destekleyenlerin oranı yüzde 54.1 oldu.

ORC Araştırma tarafından 1-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında 18 ilde 2400 katılımcıyla gerçekleştirilen anket, Türkiye'de genel af konusuna ilişkin kamuoyunun nabzını tuttu.

Genel affa destek yüzde 54'ü aştı

Ankette, “Genel af konusuna bakışınız ne yöndedir?” sorusuna yanıt verenlerin %54,1’i desteklediğini, %36,9’u desteklemediğini, %9’u ise fikri olmadığını belirtti.



ORC'nin anketi, genel af konusunun toplumda dikkat çeken bir destek bulduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanlara ayrıca, “Genel af konusunda siyasi partilerin politikalarından haberdar mısınız?” sorusu yöneltildi. Bu soruya verilen cevaplar; %55,2 oranında ''Haberdarım'', %44,8 oranında ''Haberdar değilim'' şeklinde oldu.

Af konusunda en beğenilen lider Erdoğan oldu

Siyasi liderlerin genel af konusundaki açıklamalarına dair görüş beyan eden katılımcılara, “Bu konuda en çok beğendiğiniz lider kimdir?” sorusu da soruldu. İlk 5 isim şu şekilde sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan (AK Parti Genel Başkanı) – %44,7

Devlet Bahçeli (MHP Genel Başkanı) – %28,7

Tuncer Bakırhan (DEM Parti Eş Genel Başkanı) – %20,6

Teoman Mutlu (Yenilik Partisi Genel Başkanı) – %17,6

Fatih Erbakan (Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı) – %15,5