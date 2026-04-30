  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yoğun çalışma temposuna bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Güler’in tedbir amaçlı tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. Yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Güler’in, kendisini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kuruluşuna başvurduğu bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Başkan Güler’in ilk kontrollerinin ardından daha detaylı tetkiklerin yapılabilmesi amacıyla tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Rahatsızlığın temel sebebinin yoğun çalışma temposuna bağlı yorgunluk olduğu ifade edildi.

"Sağlık Durumu İyi, Endişeye Gerek Yok"

Belediye kaynakları, Başkan Güler’in genel sağlık durumunun stabil olduğunu ve endişe verici bir durumun bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, "Başkanımızın kontrolleri devam etmektedir; kendisi hemşehrilerine selamlarını iletmiş ve durumunun iyi olduğunu bildirilmiştir" denildi.

Başkan Güler’in hastaneye kaldırılması devletin zirvesi tarafından da yakından takip ediliyor. Yapılan bilgilendirmede, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere, süreçle ilgilenen tüm yetkililere ve sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

77 yaşındaki tecrübeli siyasetçinin, kontrollerinin tamamlanmasının ardından kısa sürede görevine dönmesi bekleniyor.

İHA

Etiketler Mehmet Hilmi Güler Ordu Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi ordu Hilmi Güler sağlık durumu belediye başkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
