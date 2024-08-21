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Ordu-Giresun Havalimanı 1,5 ay boyunca kapalı kalacak

Ordu-Giresun Havalimanı 1,5 ay boyunca kapalı kalacak
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Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün süreyle uçuşlara kapatılacak.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havaalanı ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ordu-Giresun Havaalanı’nın 16 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 50 gün boyunca hizmete kapatılacağını duyurdu.

Gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları hem gurbetçilerin dönüş hem de tatilcilerin Eylül sezonu dönemine denk geldiği için ulaşım tercihlerini değiştirmelerine neden olacak.

Etiketler Ordu-Giresun Havalimanı havalimanı Bakım bakım onarım onarım
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