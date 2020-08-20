Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ''Haliç'' yanıtı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ''Haliç'' yanıtı
Ankara Valiliği duyurdu! İl genelinde yasaklandı
Ankara Valiliği duyurdu! İl genelinde yasaklandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ''21 Eylül'' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ''21 Eylül'' paylaşımı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Ağustos 2020 18:21

Ordu'da Ceren Özdemir'in adı ölümsüzleşiyor

Ordu'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen üniversiteli Ceren Özdemir'in adı Köprübaşı Meydanı'na verildi.

Ordu'da Ceren Özdemir'in adı ölümsüzleşiyor
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019'da, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Arduç, yakalandıktan sonra bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaraladı. Adliyeye sevk edilen Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özgür Arduç, yargılandığı davada 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı.

 
Ceren Özdemir'in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce alınan kararla kent merkezindeki Köprübaşı Meydanı'na verildi. Meydana, ‘Ceren Özdemir Meydanı’ yazılı kalpli platform yerleştirdi. Kalp şeklinde düzenlenen sembolde Ceren Özdemir’in adı, kalp içinde yer aldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ordu , ceren özdemir , meydan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM