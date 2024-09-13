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Ordu'da zincirleme trafik kazası

Ordu'da zincirleme trafik kazası
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanırken 1'kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında, Samet U.  yönetimindeki hafif ticari araç ile Yunus A. idaresindeki tır çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Ardından tır, refüje çarparak yan yattı.

Kazada, sürücü U. ile otomobillerdeki Sinan Ö. (45), Yusuf Ç., Muhammet Fatih G. ve İlyas A. yaralandı.

 Yaralılardan Sinan Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Etiketler ordu Ordu trafik kazası Ünye kaza Ordu kaza
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