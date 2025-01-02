Orduspor otobüsünün Suriye'de ne işi olduğu ortaya çıktı

Orduspor FK'nın takım otobüsünün Suriye'de görülmesi kafaları karıştırırken, kulüpten açıklama geldi.

TFF 3. Lig’de mücadele eden 52 Orduspor FK’nın takım otobüsünün, Suriye’de görüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu. Kısa sürede yayılan görüntülerde, mor-beyazlı takımın logosunun bulunduğu otobüsün Şam’a doğru hareket ettiği görülüyor.

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada ise otobüsün 18 Aralık 2024 tarihinde satıldığı ve kulüp ile ilişkisinin kalmadığı dile getirildi.

İHA