SON DAKİKA
YENİ FETÖ DALGASI: TSK'DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR !
Yeni FETÖ dalgası: TSK'da çok sayıda gözaltı kararı var !
Yeni FETÖ dalgası: TSK'da çok sayıda gözaltı kararı var !
Ariana Grande'den ilk açıklama: ''Kalbim derinden...''
Ariana Grande'den ilk açıklama: ''Kalbim derinden...''
Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı; flaş karar
Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı; flaş karar
Hülya Koçyiğit'in ameliyatından sonra ilk açıklama
Hülya Koçyiğit'in ameliyatından sonra ilk açıklama
Bu korkunç Tweet'i kim attı ?
Bu korkunç Tweet'i kim attı ?
ABD ve Suudi Arabistan'a resti çekti !
ABD ve Suudi Arabistan'a resti çekti !
İkince kez rekor kırdı ! Durduralamıyor
İkince kez rekor kırdı ! Durduralamıyor
Şemsiyeleri hazırlayın ! Şiddetli yağış geliyor...
Şemsiyeleri hazırlayın ! Şiddetli yağış geliyor...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Mayıs 2017 09:00

Org. Akar, ''Denizkurdu 2017'' tatbikatında

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen “Denizkurdu-2017” tatbikatına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.

Org. Akar, ''Denizkurdu 2017'' tatbikatında
A+ A-

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun; Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde 13 Mayıs 2017 tarihinden itibaren, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilmekte olan “Denizkurdu-2017” Tatbikat faaliyetlerini yerinde denetlemek maksadıyla, 22 Mayıs 2017 günü akşam saatlerinde Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis'e gittiği kaydedildi.

 Açıklamaya göre; Akar, tatbikat faaliyetleri kapsamında gece boyunca icra edilen harekata hazırlık eğitimlerini ve su üstü atışlarını izledi, müteakiben ilgili birlik ve komutanlarla eğitim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Akar ve beraberindeki heyetin geceyi denizde geçirdiği de vurgulandı.

Tatbikatta bugün ise 19 ülkeden 21 yabancı askeri ataşenin de katılımlarıyla; “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetleri kapsamında muhtelif deniz eğitimleri ile güdümlü mermilerin de kullanılacağı fiili atış eğitimlerinin icra edileceği kaydedildi.

 

İHA

hulusi akar , denizkurdu