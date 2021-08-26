Organizatör Cihan Tükel: ''Müziği Z kuşağı belirliyor''

Eventpartners Organizasyon firmasının sahibi Cihan Tükel, yeni dünya düzeni ile birlikte artık dijital dinlenmeler çoğaldı ve müziği z kuşağı belirliyor dedi.

Spotify, muud müzik ve youtube gibi dijital platformlardan dinlenen ve izlenen sanatçılar daha çok z kuşağının ilgi alanı olan internet ağından müziğin gidişatını onlar belirliyor, artık cd ve kaset tarihe karıştı.

Eventpartners Organizasyon sahibi Cihan Tükel ve Fatih Çoban artık her gün kendimizi ve şirketimizi güncelleyerek ilerliyoruz, projelerimizi yaparken z kuşağının sevdiği dinlediği işleri birleştirerek farklı konsept işler yapıyoruz ve organizasyonlarımıza renk katıyor dedi.

Pandemi ile birlikte inanılmaz dijital konser yaptık , ama tabiki fiziki konserlerin verdiği hazı ve sosyalleşmeyi hiç bir zaman yerini tutmaz, umarım tüm dünyada virüs olayı tamamı ile biter ve eskisi gibi festivaller ülkemizde başlamasını umuyoruz dediler.