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Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başladı

Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başladı

Bakan Koca'nın yerinde aşı açıklamasının ardından mobil sağlık ekipleri, Başkent'te organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulamasını başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yerinde aşı uygulamasının başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Ankara'da, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Covid-19 aşı uygulamasına başlandı.

Bu kapsamda, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) iş makinesi tasarımı, montajı ve üretimi yapılan fabrikadaki işçilerin bir kısmı mobil ekipler tarafından aşılandı.


Sincan İlçe Sağlık Müdürü Doktor İbrahim Ünlü, burada yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla başladıkları mobil aşı uygulamasına bölgelerindeki tüm işçiler aşılanıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

Sincan'da 4 OSB bulunduğunu ve yaklaşık 60 bin çalışanı aşılamayı planladıklarını aktaran Ünlü, uygulama kapsamında işçilerin randevusuz aşı olabileceğini, önceden alınmış randevusu bulunanların da herhangi bir işleme gerek olmaksızın mobil aşı uygulama noktalarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Ünlü, aşılamayı üç ekiple sürdürdüklerini kaydetti. Aşı yaptıran işçiler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yöneticilerine ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Etiketler mobil aşı aşı uygulama
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