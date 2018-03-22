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  3. 22 Mart 2018 20:56

Orgeneral Akar'dan Afrin mesajı: ''Dönüş başladı''

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Afrin Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Orgeneral Akar'dan Afrin mesajı: ''Dönüş başladı''
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, teröristlerden temizlenen yerlerde, halkın evlerine dönmeye başladığını ifade etti.

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan 157 TSK personelinin, tedavilerinin ardından kendi istekleriyle muharebe sahasına döndüğünü belirterek, "Dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

AA

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