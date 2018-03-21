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  3. 21 Mart 2018 21:15

Orgeneral Akar'dan sınırda birliklere denetleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Alay Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

Orgeneral Akar'dan sınırda birliklere denetleme
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Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Alay Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Akar daha sonra Kuzey Irak'taki sınır birliklerini denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki sınır birliklerini ziyaret etti.

İHA'nın haberine göre; öğle saatlerinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Alay Komutanlığına gelen Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, burada askerlerle birlikte yemek yedi. Orgeneral Akar ve beraberindekiler, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki askeri üs bölgelerini ziyaret etmek üzere buradan ayrıldılar.

AKAR SINIR BİRLİKLERİNİ DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Kuzey Irak'taki sınır birliklerini denetledi.

İHA

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