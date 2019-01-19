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  3. 19 Ocak 2019 15:21

Orhan Aydın'a Cübbeli Ahmet'e hakaret suçundan para cezası

Sanatçı Orhan Aydın, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Orhan Aydın'a Cübbeli Ahmet'e hakaret suçundan para cezası
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Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, 2016 yılında "Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkarılsın" diyen Ahmet Mahmut Ünlü için "Susturun bu soysuz iti" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırıldı.

soL'un aktardığına göre Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme Orhan Aydın'ın 'hakaret' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 61. maddesi uyarınca adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. 

Orhan Aydın savunmasında, "Şikayetçi şahsı ben ilk kez Levent Kırca'nın televizyon skecinde tanıdım. Sonrasında tüm ülke bu şahıs hakkında onlarca haber okudular. İnsanların inançlarını kullanarak bunun üzerinden ticaret yapan bir simsarla karşı karşıya olduğumuzu anladık. İsmailağa adlı cemaatin bir yürütücüsü olduğunu öğrendik. Türk Dil Kurumu sözlüğünde soysuzun, soyu tükenmiş, yozlaşmış, toplumsal olarak kötüye giden anlamlarına geldiğini görüyoruz. Yanmayan kefen, yangından ve depremden koruyan su satan bu şahsa 'soysuz it' kelimelerini kullandım. Suçsuzum, beraatıma karar verilmesini talep ederim" demişti.

'ZAMAN, DİN SİMSARLARININ ZAMANI'

Karara kişisel Twitter hesabından tepki gösteren Aydın, "Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü adlı zata (hakaretten) toplam 3.500 Lira ile CEZALANDIRILDIM. Zaman, din simsarlarının "okunmuş terlik, tükürülmüş sakal kılı" satışını cami avlusundan yapanların zamanı! Oysa gerçek tıpkı kral gibi çırılçıplak" ifadelerini kullandı.
 
 
 

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