Orhan Aydın'a ''diktatör bozuntusu'' cezası

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'a, 2017 yılında Kuşadası'nda katıldığı Sivas Katliamı anmasında 'diktatör bozuntusu' dediği için 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Aydın yaşadığı sürece katliamın hesabını sormaya devam edeceğini ve faşizme boyun eğmeyeceğini söyledi.

Aydın konuşmasında, ''Canlarımızın hiçbirinin kanı yerde kalmayacak, bunu bu ülkeyi yönettiğini söyleyen diktatör bozuntusu ve tayfası duysunlar'' demişti. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ceza alan Orhan Aydın'ın cezası için erteleme kararı verilmedi.

'YAŞADIĞIM SÜRECE KATLİAMIN HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Karara ilişkin twitter hesabından açıklama yapan Orhan Aydın,

Kuşadası Savcılığı, adını bile anmadan "Diktatör Bozuntusu" dediğim için, RTE'na hakaretten ertelemesiz 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Oysa yüzlerce emsal dosya sunulmuştu. Yineliyorum. 2 Temmuz 93 Sivas bir katliamdır, gericiliğin ateşe verdiği insanlığın her biri canımdır.

Yaşadığım sürece bu katliamın hesabını sormaya devam edeceğim. Azmettiriciler, katiller, katliamı aklayanlar yaşamaktadır. Gericiliğin kin ve nefret ve düşmanlık kusan insan dışılığı ülkemin alnında kara lekedir.

Elbette bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Adalet varsa beni değil bu davanın halen arkasında duran caniliği yargılamalıdır. Hiç kimse yakılan canlardan kardeşlerimden daha değerli değildir. Metin Altıok, Nesimi Çimen, Behçet Aysan,Asaf Koçak, Asım Bezirci..benim.

Yukarıya not..elbette savcılık talep eder yargıç karar verir..burada olduğu gibi.." açıklamasını yaptı.