Ses sanatçısı Onur Akay sosyal medya hesabından usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Usta sanatçı Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Orhan Gencebay ile olan fotoğrafını paylaşan Akay bu paylaşıma 'Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim' notunu düştü.

Onur Akay kendisine ulaşan gazetecilere ise şu açıklamalarda bulundu 'Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi'