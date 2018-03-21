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  3. 21 Mart 2018 23:15

Orhan Mercan'ı o PKK'lı katletmiş !

Diyarbakır'da AK PArti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercna'ın PKK'lılar tarafından katledilmesiyle ilgili soruşturmada sanığın yargılanmasına devam edildi.

Orhan Mercan'ı o PKK'lı katletmiş !
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Diyarbakır'da, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan  Mercan'ın PKK'lı teröristlerce katledilmesine ilişkin soruşturma kapsamında  tutuklanan sanık Kemal Polat'ın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık  Polat, avukatları ve Mercan'ın eşi Mehtap ve kız kardeşi Öznür Mercan hazır  bulundu.

Ses ve görüntüsü değiştirilerek dinlenilen gizli tanık "Kilit", Orhan  Mercan'ın şehit edildiği gün sanık Polat'ın saat 23.30 sularında üzerinde kadın  elbisesi ve başörtüsü ile hızlı bir şekilde yürüdüğünü gördüğünü bildirdi.

Mercan'ın vurulduğu yerden yaklaşık 100 metre ileride Kemal Polat'ı  gördüğünü belirten gizli tanık, şunları kaydetti:

"Sanığın koşar adımlarla olay yerinden geldiğini gördüm. Yüzünü net  olarak gördüğümden eminim. Sanığı gördüğümde çok telaşlıydı. Olay gecesi sanık  dışında kuşkulandığım başka birini görmedim. Sanığı gördüğümde olay yerinden  koşar adımlarla sokağın aşağısına doğru ilerliyordu."

Gizli tanık beyanlarının yalan olduğunu iddia eden sanık Polat ise  tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut  delil durumunu gerekçe göstererek, Polat'ın tutukluluk halinin devamı yönünde  görüş bildirdi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti. 

Mahkeme heyeti, Kemal Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar  vererek duruşmayı erteledi. 

İstenilen ceza 

İddianamede, tutuklu sanık Polat hakkında "devletin birliğini ve ülke  bütünlüğü bozmak", "tasarlayarak öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla  mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış  müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, 30 Haziran 2017'de,  terör örgütü PKKmensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını  kaybetmişti.

AA

ak parti , orhan mercan , pkk
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