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  3. 24 Ocak 2019 17:23

Orkinoslar büyük ilgi gördü

Bir balıkçının tezgahında sergilediği 2.5 metre uzunluğundaki orkinoslar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Orkinoslar büyük ilgi gördü
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Bir balıkçının tezgahında sergilediği 2,5 metre uzunluğundaki 185 kilogramlık iki orkinos, vatandaşların ilgisini çekti.

Niğde'de balıkçı tezgahında sergilenen 185 kilogramlık orkinoslar ilgi odağı oldu. 

Balıkçılık yapan Halil Cullaz, Akdeniz'de yakalanan 2,5 metre uzunluğundaki 185 kilogramlık iki orkinosu Niğde'ye getirdi.

Tezgaha 4 kişiyle taşınan orkinoslar, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Cullaz, AA muhabirine, tüketicilerin orkinosu sevdiğini belirterek, "Orkinos Akdeniz'in derin sularında büyük tekneciler tarafından yakalanan bir balık. Daimi olarak tezgahımızda bulunmaz. Senede bir iki sefer denk gelirse biz de Niğde'ye getiriyoruz. Geçmiş yıllarda da sattık. Tüketicilere senede en az bir kere almalarını öneririz." dedi.

Kilogramı 30 liradan satılan orkinoslara ilgi gösteren vatandaşlar, balıklarla fotoğraf çektirdi.

AA

ilgi odağı , niğde , orkinos
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