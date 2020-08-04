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  3. 04 Ağustos 2020 12:47

Orman yangınları sonrası mangal düzenlemesi geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dönemde artan orman yangınlarının ardından mangal konusunda İçişleri Bakanlığı'nın çalışma yapacağını söyledi.

Orman yangınları sonrası mangal düzenlemesi geliyor
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Orman yangınları ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Pakdemirli, yangınların yüzde 90'ının insan kanaklı olduğuna dikkat çekti. Bakan Pakdemirli ormanlarda mangalın nasıl önleneceği ile ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Yangına hassas dönemlerde bırakın mangal yapmayı vatandaşlarımızın ormana girmemesi gerekiyor. İçişleri Bakanımız akşam üzeri konuyu tekrar değerlendirmeye alacaklarını ve bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi. Yangınların tek sebebi mangal değil ama ısının çok arttığı nemin düştüğü dönemde vatandaşları bilinçlendirmek ve bu konuya hassasiyet göstermek gerekiyor."

TRT

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