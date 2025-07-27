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Orman yangınları yeşil vatanı küle çevirirken, Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Orman yangınları yeşil vatanı küle çevirirken, Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yeşil vatanımızı korumak için teyakkuz halindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Türkiye, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütmektedir. Yeşil Vatanımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD’ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakârlıkla sürdürmektedir. Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük. Yeşil Vatanımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

 

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Etiketler recep tayyip erdoğan yangın orman yangını
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