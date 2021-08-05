Orman yangınlarında 9'uncu gün: Bakan açıkladı; yeni uçaklar geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Merkezi’nde, Antalya bölgesindeki yangınların 8'inci günü akşamı itibarıyla son durumu paylaştı.

Yangınla mücadelede kritik bir gün yaşandığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Rüzgar kuvvetli, nem son derece düşük, yüzde 10’lar civarında nem vardı. Bugün 5 ilçede, 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Akşama kadar havadan ve karadan, akşamdan sonra karadan mücadelemiz devam ediyor” dedi.

BEŞ İLÇEDE 15 NOKTA

Yangınları Manavgat, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Alanya ilçeleri olarak sıralayan Çavuşoğlu, "Özellikle Demirciler, Beydiğin, Ahmetler, Kızılağaç, Sırtköy, Karaisalı, Çayırözü, Senir ve Alara bölgesinde yangınla mücadelemiz gün boyunca devam etti, gece boyunca da devam edecek” dedi.

GÜNDOĞMUŞ VE ALANYA

Bakan Çavuşoğlu, Gündoğmuş’un Umutlu’ya bakan yamacı, Beylik ovası, Demirkapı tünelinin kuzeyi, Gölcük, Gülendağı, Güzelbağ, Alara, Susuz cephelerinde çıkan orman yangınlarının devletin cansiperane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol sağlandığını, soğutma çalışmalarının başladığını kaydetti. Çavuşoğlu, bazılarında ise kontrol altına alınma çalışmalarının halen devam ettiğini dile getirdi.

İKİ EKİP KURTARILDI

İki farklı cephede ekiplerin yangında kalma riski yaşadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Hamdolsun yoğun mücadele sonucunda vatandaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız Güzelbağ ve Demirciler’de kurtarıldı” dedi.

6 UÇAK 178 HELİKOPTER

Yangınla mücadeledeki araçlarla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, "Bugün 6 uçak, bazıları arıza yapmıştı, iki İHA, 17 helikopter, 2 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1858 araç ve 6 bin 500’den fazla personelle bu çalışmaları sürdürdük” diye konuştu.

DÖRT ÜLKE DAHA AB’DEN DESTEK İSTEDİ

Uluslararası camiadan destek teklifleri ve desteklerin gelmeye devam ettiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Avrupa’dan özellikle bize yakın ülkelerden dört ülkeden daha AB mekanizmasına yangın sebebiyle destek başvurusu oldu. İtalya, Yunanistan, Makedonya ve Arnavutluk, o ülkelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz” dedi.

KKTC’DEN EKİP GELİYOR

Bugün KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Manavgat ziyaretinden dolayı teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, KKTC’den de 21 kişilik ekibin bu akşam saatlerinde deniz yoluyla yola çıktığını ve Mersin Taşucu’na geleceklerini ve saat 21.30’da ulaşmış olacaklarını kaydetti. Çavuşoğlu, "Ayrıca Kızılay başkanı ve bir heyet Antalya’ya gelecek. Tabi bu sayı olarak sembolik olabilir ama bizim için son derece değerlidir, anlamlıdır. Yavru vatan KKTC’nin sembolik de olsa bize verdiği bu destek gerçekten bizleri mutlu etmiştir” dedi.

UKRAYNA’DAN İKİ HELİKOPTER DAHA GELDİ

Bugün Ukrayna’dan yola çıkan dört helikopterin Isparta Havalimanı’na indiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Hepsini özel şirketten bulup kiraladık. Yarından itibaren yangın söndürme çalışmalarımıza katkı sağlayacaklar. Helikopterlerin kullandığı su tankı ya da bambi dediğimiz bazıları arıza yapıyor çünkü, farklı ülkelerden getirilmesi için çalışma yapıyoruz. Azerbaycan’dan 2 adet geldi, Ukrayna’dan 1 adet yarın, Rusya’dan yarın 2 adet, cuma günü 3 tane bambi diplomatik kargoyla hızlı bir şekilde getiriyoruz” dedi.

AZERBAYCAN VE İSRAİL’DEN 1’ER UÇAK

Yarın sabah Azerbaycan’dan 1 uçak 10 personel, 40 itfaiye aracıyla 150 personel geleceğini açıklayan Çavuşoğlu, "Aslında Azerbaycan uçağı daha ilk günden itibaren göndermişti ama uçak bakımdaymış, bugün bakım bitiyor ve testlerden sonra yarın sabah inşallah yola çıkacak. Yine İsrail’den bir şirketten kiraladığımız bir uçak da yarın ülkemize gelecek ve uçuş izinleriyle ile ilgili tüm işlemleri tamamladık” dedi.

TÜRKMENİSTAN’DAN EKİPMAN YARDIMI

Türkmenistan’dan sembolik bir teklif geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bazı ekipmanlar göndereceklerini söylediler, biz de kardeş Türkmenistan’a buyrun dedik, onlar da yardımlarını ulaştıracak. Katar’dan 66 kişilik ekip var. Gündoğmuş bölgesinde çalışmalara yardım ediyorlar ve son derece mutlular bizim ekiplerimizle birlikte çalışmaktan” dedi.

8 ÜLKE VE KIZILHAÇ’TAN YARDIM TEKLİFİ

Diğer taraftan bazı ülkelerden de teklifler geldiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle açıkladı:

"Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada, Japonya, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonundan bazı yardım teklifleri geldi. Bu ülkelere ihtiyaçlarımızı söyledik. Uçak ve helikopter havadan destek ihtiyacı olduğunu söyledik. O ülkelerden şimdi yanıt bekliyoruz ve ihtiyaca göre gelen önerileri de değerlendireceğiz.”

7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Devletin tüm kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yangının ilk çıktığı andan itibaren bir seferberlik ruhuyla çalışıldığını anlatan Bakan Kurum, tüm ekiplerin insanüstü gayretle çalıştığını dile getirdi. 28 Temmuz’da 4 ayrı noktada başlayan yangının Antalya’da doğrudan 50 yerleşim yerini etkilediğini açıklayan Kurum, 722 yaralı vatandaşın, 715’inin tedavilerinin tamamlandığını, 7 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve hayati risk olmadığını kaydetti.

ÇADIR VE KONTEYNERLER KURULUYOR

Afetten etkilenen 45 mahallede bugüne kadar 2 bin 400 afetzedeye psikososyal destek verildiğini söyleyen Kurum, "Yangın bölgesinde etkilenen yaralı hayvanlarımıza da 7/24 veteriner hizmeti verilmektedir. Her türlü tedavi uygulanmaktadır. Şu anda yurtlarda misafir edilen kişi sayısı 54. Vatandaşlarımız tarlasından, hayvanlarının yanından ayrılmak istemiyor. Bu çerçevede çadır ve konteyner ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaları başlattık. Şu ana kadar 93 aileye konteyner kurduk. 20 mahallede tuvalet-duş sistemi kuruldu. Hem hayvanların barınması hem de insanlar için de 133 çadır kuruldu. Kızılay koordinasyonunda günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor” dedi.

13 MİLYON LİRA DAĞITILDI

Bölgeye 47.5 milyon liralık nakdi yardım geldiğini açıklayan Bakan Kurum, "Evleri, tarım alanları zarar gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi ödeme yapıldı. Evi tamamen yananlara 50 bin liraya kadar hasarları verilecek. Bu çerçevede ilk bedeller yatırıldı, kalan kısmı da yatırılacak. Canlı hayvanlarımız ve tarım alanlarımızdaki zarar tespitleri yapılıyor, bu çerçevede zarar görenlere hayvanlarının rayiç bedeli neyse yardımlar yapılacaktır. Aynı şekilde tarım arazilerinde meydana gelen zararları da karşılayacak adımları atıyoruz” diye konuştu.

1118 AĞIR HASARLI KONUT

Bölgede hayatı normale döndürmek için hep birlikte canla başla çalışıldığını anlatan Kurum, “Bir taraftan hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Bu da çok önemli, çünkü vatandaşımız bir an önce evine girmek istiyor. Şu an 2 bin vatandaşımız doğrudan yangından etkilendi. Toplamda 6 bin bağımsız bölüm incelendi ve 2 bin 6 adet bağımsız birimin acil, ağır hasarlı ve yıkık tespiti yapıldı. Bunların 1118’i de konut” diye konuştu.

ELEKTRİKSİZ 22 ABONE KALDI

Elektrik ve içme suyu altyapı çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Kurum, “Su verilmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı. Elektrik ise toplamda yangından zarar gören 36 bin 608 abonemizden sadece 22’sine enerji veremiyoruz. Kalan abonelerin tamamına enerji veriyoruz. Süreç içerisinde tamamına verilecek çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.

Bakan Kurum, diğer yangın bölgeleriyle ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Muğla Marmaris’teki hasar tespit çalışmalarında 134 binanın acil, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Mersin Aydıncık ve Silifke’de 71 binamız ağır hasarlı. Adana’da Kozan ve Aladağ’da 61 bina acil ağır hasarlı durumda. Konutlar herhangi bir doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi veya orman alanına yapılmayacak, aynı alana veya hazine arazisine yapılacak. Örnek ahır ve konutun bir ay içinde hazırlayıp vatandaşlara göstereceğiz.”

BÜTÜN YANGIN ALANLARINDA TEYAKKUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise ülkemizin birçok noktasında can yakan orman yangınlarıyla devletin bütün kurumlarıyla topyekün mücadele ettiğini belirterek, “Sahada cansiperane yangın söndürülmesi adına çalışan herkese minnettarız. İnşallah kısa sürede bu afetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Tabi bakanlık olarak haberleşme ve ulaşım açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bütün yangın alanlarında teyakkuz halindeyiz” diye konuştu.